Die Fläche des Sämtisersees gleicht momentan eher einem abgenutzten Fussballplatz als der eines alpinen Sees. In den letzten Wochen hat der Wasserbestand so stark abgenommen, dass nicht mehr viel vom eigentlichen Inhalt übrig bleibt. Der Rückgang des Wassers hat sich aber schon vorher abgezeichnet.

Austrocknung war absehbar

Denn wenn der Frühling schon eher trocken ausfällt, kann sich der See über die heissen und trockenen Sommermonate wie dem Juli oder August nicht mehr erholen. Alois Inauen, Gastgeber des Berggasthauses Plattenbödeli, meint dazu: «Mich erstaunt das aktuelle Bild nicht. Wenn der See im Frühling schon verhältnismässig wenig Wasser hat, ist die Austrocknung im Sommer absehbar.» Das Plattenbödeli liegt unmittelbar am Sämtisersee, der Wirt kennt sich deshalb bestens mit dem Gewässer aus. Er erinnert sich daran, wie er vor etwa vier Jahren durch den ausgetrockneten See gelaufen ist, nun sei der Wasserstand etwa wie damals.

Weil sich der Sämtisersee durch grosse Pegelunterschiede im Verlaufe des Jahres auszeichnet, ist das Phänomen nicht neu. Alois Inauen weiss darüber hinaus: «Der See hat einen grossen Wasseraustausch, dazu kommt, dass er relativ flach ist. Durch viele Gewitter oder Landverschiebungen könnte sich das Seeufer auflösen.» Und Inauen prognostiziert schliesslich: «Der Sämtisersee wird irgendwann verlanden. Ob das in fünf oder 100 Jahren geschehen wird, weiss wohl niemand so genau.»

Auch auf Instagram scheint der ausgetrocknete Sämtisersee die Blicke der Wanderer auf sich zu ziehen.