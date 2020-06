Grundsätzlich schadet der Einkaufstourismus der ganzen Schweiz. Unser Land ist so klein, man ist von überall her schnell über der Grenze. Vielen Leute ist schlicht nicht bewusst, wie unglaublich schädlich das für die Wirtschaft ist. Ich bin mir sicher, dass es mittelfristig allen schadet. Aber mittlerweile ist es leider ein bisschen salonfähig geworden. Es hat sich etabliert.

Ralph Bleuer, die Grenzen sind offen, die ersten Einkaufstouristen sind bereits wieder in den grossen Shoppingcentern in Deutschland und Österreich.

Aber wo genau trifft es die Schweiz?

Es geht um Geld, um sehr viel Geld. Ein grosser Betrag des ganzen Umsatzes geht der Schweiz verloren. Die Leute, die im Ausland einkaufen, fehlen der Schweizer Wirtschaft, jenen Geschäften, die auch Steuern zahlen und Arbeitsplätze schaffen. Wenn wir hören, dass den Geschäften in Österreich und Deutschland wegen der Grenzschliessungen 50 bis 60 Prozent des Umsatzes fehlte, sieht man die Dimension.

Konkrete Zahlen haben Sie aber nicht.

Es werden unterschiedliche Zahlen genannt. Ganz konkret kann ich es nicht sagen. Aber es sind sicher etliche Milliarden, die über die Grenze gehen.

Nur kann sich nicht jeder die Preise in der Schweiz leisten. Dann ist es doch logisch, dass man dort einkauft, wo es ein bisschen günstiger ist.

Es ist mir klar, dass es auch in der Schweiz Leute gibt, die sehr wenig Geld haben. Dort würde ich sogar noch ein Auge zudrücken, obwohl ich überzeugt bin, dass man auch in der Schweiz sehr günstig einkaufen kann. In den letzten Jahren sind einige grössere Anbieter in die Schweiz gekommen, die das Preisniveau massiv gedrückt haben. Ich rede aber nicht über diese Leute. Was ich von anderen Menschen höre, ist zum Teil erschreckend.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel solche, die über die Grenze shoppen gehen, in ihrem eigenen Job aber absolut von den Kunden aus der Schweiz abhängig sind. Da sage ich immer: Wenn eure Kunden das auch so machen würden, hättet ihr auch bald keinen Job mehr. Das ist vielen Menschen einfach nicht bewusst. Im Endeffekt ist es eine Gewissensfrage.