Quellwolken ploppen auf wie Popcorn – so wird das Wetter im FM1-Land

In der ersten Mai-Hälfte bleibt der Regenschirm ein praktisch täglicher Begleiter. «Bis jetzt kann man aber noch nicht sagen, dass dies auch in der zweiten Mai-Hälfte so sein wird. Diese Woche bleibt es auf jeden Fall regnerisch», sagt Geraldine Zollinger, Meteorologin bei Meteonews.

Am Mittwoch befinden wir uns auf der Rückseite der Kaltfront, vor allem Richtung Alpen regnet es noch eine Weile. Ab Donnerstag kann man es sich dann vorstellen wie eine Pfanne mit Mais, es also wie bei ‹aufploppendem› Popcorn aus entstehenden Quellwolken gebietsweise regnet. Es wird wechselhaft», so Zollinger. Zurzeit gebe es kein Hochdruckgebiet, welches stabiles Wetter mit sich bringen würde.

Von Überschwemmungen in der Ostschweiz geht die Meteorologin momentan nicht aus. Wenn es aber so weiter regnet und der Boden gesättigt ist, könne es an instabilen Hängen zu Erdrutschen kommen.