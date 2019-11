Manchmal steht der Verkehr einfach still. Zum Beispiel, wenn die Bahnschranke unten ist. Ist so. Das wollten allerdings zwei Autolenker am Donnerstag in Schaan nicht einfach so hinnehmen.

Sie standen mit einem weiteren Wagen vor einer geschlossenen Bahnschranke in einer Autokolonne. Die Schranke blockierte allerdings nur den rechts abbiegenden Verkehr.

Die zwei hinteren Lenker wollten aber links abbiegen und scherten aus der Autoschlange aus. Sie versuchten praktisch gleichzeitig abzubiegen, mussten aber feststellen, dass die Strasse dafür zu schmal war. Das Resultat sind drei beschädigte Autos, wie die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein mitteilt. Das Auto, das korrekt zuvorderst in Autoschlange stand, hat auch einige Kratzer abgekriegt.

(red.)