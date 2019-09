Rammbock-Einbruch in Juweliergeschäft in Vaduz

Gegen 3 Uhr sind unbekannte Täter mit einem schwarzen Pick-up rückwärts in die Türe eines Juweliergeschäfts in Vaduz gefahren. Darauf betraten drei maskierte Täter das Geschäft, zerstörten die Vitrinen mit Vorschlaghammern und stahlen Uhren und Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Anschliessend flüchteten sie mit einem silbernen oder grauen SUV in Richtung Lettstrasse/Rheinparkstadion.

Die Landespolizei Liechtenstein sucht Zeugen.

(red.)