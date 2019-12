Randtief Veiko fegt mit bis zu 160 km/h über die Schweiz

Randtief Veiko erreicht uns am Samstagmorgen, mit dieser Störung weht zeitweise ein Wind mit um die 70 bis 90 km/h. In erhöhten Lagen sowie in den Bergen werden Windgeschwindigkeiten von 100 bis 160 km/h erwartet.

Am Sonntagmorgen ist es in der Ostschweiz teilweise noch nass, am Nachmittag soll sich aber vermehrt die Sonne, bei 11 bis 12 Grad, zeigen. Anfangs nächster Woche ist es lokal etwas neblig, ansonsten herrscht ein freundlicher Mix aus hohen Wolkenfeldern und Sonne.

(red.)