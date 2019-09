Wer in Wattwil am Bahnhof seine Zigarette zu Ende rauchen will, bevor er oder sie in den Zug steigt, muss dies in der Unterführung tun. Vor jeder Treppe, die zu den Perrons führt, wurde ein Rauchverbot auf den Teer gepinselt. Viele Raucher stehen zu Stosszeiten deshalb in den Ecken neben den Aschenbechern, während die Pendler an ihnen vorbei stressen.

Auch an anderen Ostschweizer Bahnhöfen ist die Situation unbefriedigend, berichten FM1Today-Leserreporter. In Herisau beispielsweise sei die Raucherzone dort, wo alle Pendler aussteigen. Da sich der Raucherbereich konzentriere, sei es unangenehmer als vorher, als die Raucher noch überall an ihren Zigaretten zogen.

In Rapperswil wurden bereits einzelne Aschenbecher aufgebrochen, um Zigaretten zu entsorgen. Die Aschenbecher bei einigen Abfalleimern waren zugeschweisst worden, da sie sich ausserhalb der Raucherbereiche befinden.