Regennacht bringt überflutete Keller und überlaufene Bäche

Im Kanton Thurgau kam es am Abend zu sechs Einsätzen der Feuerwehr, ebenfalls wegen eindringendem Wasser und wegen eines Astes, welcher in Diessenhofen eine Strasse blockierte.

Am Montag ist es wechselnd bis stark bewölkt, am Nachmittag kann es erneut zu Regenfällen mit Gewittern kommen. Laut «MeteoNews» wird in der Schweiz auch bis Dienstagabend teilweise nochmals viel Regen fallen. Vor allem in der Ostschweiz wird es laut dem Wetterdienst viel Niederschlag geben. Es bestehe daher die Gefahr von lokalen Überflutungen und Erdrutschen. Für die Region gilt die Warnstufe 2. Auch die Temperaturen sinken am Montag auf 17 bis 22 Grad.

Eine Wetterberuhigung und höhere Temperatungen bringt dann ein Hochdruckgebiet ab Mittwoch. Es werden sommerliche Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad erwartet.

(red.)