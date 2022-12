Regional und frisch – das ist uns beim Christbaum-Kauf wichtig

Die Jagd auf den grössten, schönsten und grünsten Weihnachtsbaum ist eröffnet. Wie jedes Jahr suchen die Leute in Scharen nach der perfekten Tanne, die ihr Wohnzimmer über die Festtage zieren soll. Anders als früher steht mittlerweile nicht das Aussehen im Vordergrund, sondern die Nachhaltigkeit.

Was für eine Art von Weihnachtsbaum wirst du in diesem Jahr bei dir zu Hause aufstellen? Ich kaufe mir einen echten Weihnachtsbaum. In diesem Jahr habe ich einen künstlichen Christbaum zu Hause. Ich habe mir einen Baum für Weihnachten gemietet. Weder noch, ich habe keinen Weihnachtsbaum.

«Wir spüren, dass seit den letzten zehn Jahren immer mehr und früher bei unseren Christbaumhändlern eingekauft wird», sagt Philipp Gut von der IG Suisse Christbaum. Rund 50 Mitglieder der Interessensgemeinschaft kommen aus den Kantonen Thurgau und St.Gallen und machen den regionalen Weihnachtsbaum mitunter möglich, indem sie die Tannen direkt ab Hof verkaufen. Schliesslich stehen an Weihnachten jedes Jahr gut 1,5 Millionen Tannenbäume in den Schweizer Stuben. Zehn Jahre für zehn Tage Einer davon ist Richard Osterwalder. Seit fünf Generationen werden in dem Familienbetrieb Osterwalder Hof in Engelburg Tannenbäume gezüchtet, direkt verkauft oder an andere Händler weiterverkauft. Gut zehn Jahre lang werden die Tannen gepflegt und geschnitten, damit sie am Ende für zehn Tage das Wohnzimmer in Weihnachtsglanz versetzen. «Die Nachfrage nach einem Schweizer Baum ist in den letzten Jahren sehr gestiegen», sagt Osterwalder. Der Baum soll möglichst frisch sein und der Transportweg möglichst kurz. «Die meisten Leute möchten eine Tanne, die zwischen 1,50 bis 2 Meter gross ist. Je nachdem welche Sorte und Grösse unsere Kundschaft kauft, bezahlt sie zwischen 25 bis etwa 80 Franken», erklärt Osterwalder.

Andrea und Richard Osterwalder betreiben derzeit die Christbaumkultur in Engelburg. © St.Galler Tagblatt/Ralph Ribi