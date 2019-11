Am Samstagnachmittag kam es auf einem Fussballplatz in Rankweil, nördlich von Feldkirch, zu einem Streit zwischen zwei Buben und einem Rentner. Die 12- und 13-jährigen Buben «bedrohten» den 69-Jährigen mit einer Spielzeugpistole, was der Mann nicht sehr lustig fand.

Während des Streits soll der Mann einen Stein und zwei Holzstöcke nach den Buben geworfen haben. Die Buben warfen die Gegenstände zurück, in beiden Fällen wurde niemand getroffen.

«Durch die Aufregung dürfte der Mann dann eine Herzattacke erlitten haben und verstarb», teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit. Der 69-Jährige wies keine Verletzungen auf. Die beiden Buben warteten vor Ort, bis die Polizei eintraf, und erklärten dann, wie es zum Unfall gekommen war.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion zur Klärung der Todesursache angeordnet.

(red.)