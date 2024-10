Rheinpark-Jubiläum: Längste Studentenschnitte der Welt gebacken

Um Punkt 14:40 Uhr war es amtlich. Das Hausbäckere-Team des Rheinparks hat am Samstag einen neuen Weltrekord aufgestellt: Mit 319.55 Metern hat es die längste Studentenschnitte der Welt gebacken.

Im Anschluss konnten sich die Besucherinnen und Besucher gleich selbst überzeugen, dass die Studentenschnitte nicht nur aussergewöhnlich lang war, sondern auch gut schmeckte. Für mindestens einen Franken konnten sie ein Stück der Rekordschnitte kaufen. Die Einnahmen spendet die Migros Ostschweiz vollumfänglich an die Organisation Rhyboot in Altstätten, die Lebens- und Arbeitsräume für erwachsene Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen ermöglicht, heisst es in einer Medienmitteilung.

Der gelungene Weltrekordversuch bildete den Höhepunkt der Jubiläumstage im Rheinpark. Seit 50 Jahren zieht das Einkaufszentrum nicht nur zahlreiche Kundinnen und Kunden aus der Schweiz an, sondern auch aus Österreich, Deutschland und dem Fürstentum Liechtenstein.