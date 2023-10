Passend zum Start der Herbstferien nimmt TVO seine Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die idyllischen Dörfer des St.Galler Rheintals. In der Woche vom 2. Oktober bis und mit 6. Oktober wird die Sendung «Aktuell» nicht wie gewohnt aus dem Fernsehstudio moderiert, sondern direkt aus den verschiedenen Ecken im Rheintal aufgenommen. Dazu liefert TVO während fünf Tagen spannende Beiträge mit und über die Menschen der Gegend.

TVO zeigt in seiner Nachrichtensendung «Aktuell» spannende und emotionale Geschichten aus den Ostschweizer Kantonen St.Gallen, Appenzell Inner- und Ausserrhoden und dem Thurgau.

Einen ersten Halt macht das Ostschweizer Fernsehen im Wahlkreis Sarganserland, in der Gemeinde Bad Ragaz. Am Dienstag, 3. Oktober, darfst du dich auf eine historische Tour durch das Städtchen Werdenberg, der Gemeinde Grabs freuen. Am dritten Tag der TVO-Rheintal-Tour geht es in die Gemeinde Altstätten, nach Lienz, und am Donnerstag, dem 5. Oktober, widmet sich ein Beitrag der Sendung dem Diepoldsauer-Dialekt.