Rind reisst aus und stösst Passantin nieder

Ein Rind riss am Samstag in Vorarlberg aus, sprang über einen Graben auf einen Geh- und Radweg. Mehrere Personen mussten sich in Sicherheit bringen, eine Frau wurde schwer verletzt.

Das Rind durchbrach am frühen Samstagabend im Harder mehrere Stacheldraht- und Elektrozäune. Die trächtige Kalbin sprang dabei auch über einen ca. zwei Meter breiten Graben und rannte dann weiter auf einem Geh- und Radweg in Richtung Hard. Mehrere Passanten mussten sich dabei in Sicherheit bringen, schreibt die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Der Bauer, dem das Tier gehört, rannte die gesamte Zeit über hinter dem Tier her und warnte die auf dem Weg befindlichen Personen. Eine 65-jährige Frau befand sich mit ihrem Elektrofahrrad auf dem Radweg und wurde von dem Tier frontal gerammt. Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Sie erlitt durch den Vorfall mehrere Knochenbrüche und wurde in das LKH Bregenz verbracht. Das Rind konnte unweit der Unfallstelle durch mehrere Landwirte eingefangen werden.