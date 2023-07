«Saisonale Tiefststände erreicht» – Kanton St.Gallen schränkt Wasserbezug ein

Die Pegelstände in Flüssen und Seen sind tief und Entspannung ist nicht wirklich in Sicht. Deshalb schränkt das Amt für Wasser und Energie den Wasserbezug für den Gemeingebrauch aus kleineren Oberflächengewässern bis auf Weiteres ein. Betroffen ist fast der ganze Kanton St.Gallen.

1 / 2