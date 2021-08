Es ist Donnerstag, 5. August 2021, kurz nach 21 Uhr: Der Starkoch Andreas Caminada ist der Gast in der SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» und ermittelt, mittels eines Pfeilschusses, die nächste Ausflugsdestination von Moderator Rainer Maria Salzgeber. Der Pfeil landet einmal mehr in der Ostschweiz – in Vilters. Eine kleine Gemeinde im Sarganserland.

«Wir freuen uns natürlich über den TV-Besuch in unserem Dorf», sagt Stefan Baumgartner, Ortsgemeindepräsident von Vilters. «Ehrlich gesagt, weiss ich nur den Drehort und die Drehzeit», sagt Baumgartner. Er sei vom Schweizer Fernsehen aufgeboten worden. Auf die Frage was ihn erwarte? «Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen.»

Kiesfang und der Jodlerchor

Baumgartner sagt, dass er zum Kiesfang, einem kleinen See in der Gemeinde, aufgeboten wurde. Die Sehenswürdigkeit dort: Der Turm, von welchem man Biber beobachten kann und ein Wasserrad. Einen weiteren Auftritt in der kurzen TV-Sequenz wird voraussichtlich der Jodlerklub Pizol von Vilters haben. «Wir freuen uns natürlich auf diesen Fernsehauftritt», sagt Raphael Nigg, Präsident vom Jodlerklub. «Nervös sind wir nicht.» Das Lied «mis Älpli» habe man in der Probe am Freitag aber nochmals genau einstudiert und geübt. «Jetzt hoffen wir, dass das Wetter bei den Dreharbeiten mitspielt, so dass man auch die schöne Aussicht von der Alp auf das Sarganserland sieht», sagt der Jodlerklub Präsident.