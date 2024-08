Sargans: Tunesier verletzt 43-Jährigen bei Streit schwer im Gesicht

Am frühen Donnerstagmorgen ist es an der Bahnhofstrasse in Sargans zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Vor dem Dancing ‹zur Zinne› wurde ein 43-jähriger Schweizer schwer verletzt. Ein gleichaltriger Tunesier wurde als mutmasslicher Täter festgenommen. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.