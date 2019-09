Sau fällt aus Tiertransporter und muss getötet werden

Am Mittwochmorgen um 10 Uhr ist in Neuhausen am Rheinfall an der Kreuzung Kreuzstrasse eine Sau aus einem Tiertransporter gefallen. Der Vorfall wurde vom Chauffeur des Tiertransporters nicht bemerkt, so dass dieser weiterfuhr. Passanten meldeten die Sichtung des verletzten Tieres bei der Schaffhauser Polizei.

Die ausgerückten Polizeifunktionäre boten unverzüglich die Tierrettung auf, welche das verletzte Tier zu einem Tierarzt transportierte. Das leidende Tier musste schliesslich aufgrund seiner Verletzungen durch den Tierarzt erlöst werden. Warum das Tier aus dem Tiertransporter fiel, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.