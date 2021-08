In Näfels ist in der Nacht auf Donnerstag eine Scheune in Brand geraten. Das Gebäude brannte vollständig aus, die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Verletzte gab es keine, Sachschadenhöhe und Brandursache sind noch nicht bekannt.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit