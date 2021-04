Am Wochenende wird es grau und regnerisch, dies ist aber kein Grund für schlechte Laune. FM1Today weiss, was du unternehmen kannst.

Dieses Wochenende sollten viele Badis aufgehen, aber das Wetter hat andere Pläne. Meteonews Schweiz sagt gegenüber FM1Today: «Ab Samstagmittag kommt eine Kaltfront und in der ganzen Schweiz wird starker Regen erwartet.» Nur am Samstagmorgen lasse sich die Sonne an manchen Orten blicken, danach werde es immer grauer und nässer. Auch am Sonntag wird es nicht besser: «Der Sonntag bietet eine gute Möglichkeit, einfach auszuschlafen.» Denn der Regen halte an und lasse erst gegen Abend nach. Zur neuen Woche kommt der Frühling wieder Dafür können wir uns auf die neue Woche freuen. Denn obwohl es am Montagmorgen noch etwas frisch sein wird, zeigt sich schon bald wieder die Sonne und die Temperaturen erholen sich schnell. Falls du jetzt unbedingt in die Badi gehen wolltest und alle deine Pläne nun verloren scheinen, dann bist du bei uns genau richtig. Wir haben neun Tipps für dich, was du dieses Wochenende unternehmen kannst: 1. Wut rauslassen im Rage-Room Bist du frustriert von den Corona-Massnahmen oder einfach sauer, weil du nicht in die Badi kannst? Im Frauenfelder Rage-Room kannst du alles rauslassen.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: tvo

2. House of Digital Art – von Monet bis Kandinsky In Romanshorn findest du das grösste Haus für digitale Kunst in der Schweiz. Im House of Digital Art werden international bekannte Kunstwerke mit neuen Technologien präsentiert.

3. Endlich wieder Livemusik: Jazz in Kreuzlingen Die Lockerungen der Corona-Massnahmen ermöglichen das Jazzkonzert im Kult-X in Kreuzlingen. Bis zu 35 Zuschauer sind erlaubt und zum aktuellen Zeitpunkt sind auch noch Tickets verfügbar. Sollten diese aber bereits weg sein, wenn du das liest, kein Problem. Hier geht es direkt zum Livestream. Dabei sind weltweit bekannte Künstler wie Edgardo Dado Moroni oder der St.Galler Claude Diallo. 4. Einfach mal fliegen: Indoor Skydiving Du willst endlich mal wieder etwas Action erleben und das Adrenalin in deinen Venen spüren? Im Windwerk in Winterthur kommst du auf deine Kosten, hier lernst du für kurze Zeit das Fliegen.

5. Gemeinsam Spass haben: Ab zum Lasertag Alles bisher klingt gut für dich, aber du willst etwas mit einer Gruppe von Freunden unternehmen? Im Matrixzone in St.Gallen könnt ihr euch gegenseitig im Lasertag bekämpfen.

6. Mal wieder ins Theater oder Musical? Für Kulturliebende finden am Wochenede wieder einige Vorstellungen statt. In St.Gallen wird sowohl das Theaterstück «Die Glücksforscher» sowie das Musical «Na, und?» täglich aufgeführt. 7. Egal ob Date oder Familienausflug: Kino geht immer Die Kinos sind wieder offen. Egal ob Blockbuster wie «Wonder Woman 1984» oder Familienfilm «Anibo: Spirit of the Amazon», die Kinos haben auch etwas für deinen Geschmack.

Wonder Woman 1984 ist aktuell in den Kinos. © IMDb

8. Livesport fürs das ganze Wochenende Vielleicht willst du ja auch gar nichts unternehmen, sondern das schlechte Wetter dazu nutzen, ohne schlechtes Gewissen zu Hause zu bleiben. Verständlich! Wenn du Sportfan bist, hast du eine grosse Auswahl: Formel 1, Fussball, Radsport, Eishockey-Playoffs und Eishockey-Länderspiel.

Die Schweizer Eishockey Nationalmannschaft feiert den Halbfinal-Einzug. © (AP Photo/Petr David Josek)

9. Kuscheldecke und Serienmarathon Einfach mal nichts tun, wird unterschätzt. Schnap dir die ausgeleierte Jogginghose, kuschel dich in deine Decke und verliere dich in einer TV-Serie. Von Friends bis Game of Thrones, die Auswahl ist riesig.