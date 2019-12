Schmust Bachelor Patric mit Kandidatin Rivana?

Patric und die Ex-Bachelorette Kandidatin Rivana wurden an Weihnachten gemeinsam in einer Bar in Widnau gesehen. Ob die beiden nach der Show «Der Bachelor» doch noch zueinander gefunden haben?

Die Rheintaler kennen es: Nach dem Weihnachtsfest mit der Familie, macht man den traditionellen Abstecher in die Habsburg in Widnau. Wer am Dienstag dort war, dürfte zwei bekannte TV-Gesichter gesehen haben. Der Bachelor 2019, Patric (29), und Ex-Bachelor-Kandidatin Rivana (29) haben dort gefeiert. «Es hatte extrem viele Leute, die beiden standen immer beieinander und haben auch rumgemacht», berichten mehrere Augenzeugen. Und tatsächlich, ein Video, das uns von einem Lesereporter zugesendet wurde, zeigt Patric und Rivana eng beieinander. Werbung Quelle: zVg Bachelor-Paar ist getrennt Der Zürcher habe bei Verwandten im Rheintal Weihnachten gefeiert. Die zweitplatzierte Ex-Bachelor-Kandidatin Rivana lebt in der Au – Rivana hat es bei der «Der Bachelor» ins Finale geschafft, wo sie dann gegen Grace den Kürzeren ziehen musste. Doch zwischen Patric und der Erstplatzierten hat es dann doch nicht gefunkt und die beiden sind kein Paar mehr. «Wir haben gechillt» Wie Patric gegenüber «20 Minuten» sagt, habe ihm Rivana die Bar empfohlen. «Ich war mit meinen Cousins dort, Rivana mit ihren Leuten.» Zwischen ihnen laufe nichts. «Wir haben gechillt und miteinander geredet. That's it.» (red.)