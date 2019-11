Der Christbaum steht und die Sterne in der Innenstadt St.Gallen sind schon fast alle bereit. Da kommt man in Weihnachtsstimmung. Egal, wie alt man ist, an einem Adventskalender haben die meisten Freude. Darum haben sich die meisten Leute auch schon Gedanken über einen Adventskalender gemacht oder sogar schon einen gekauft.

Bruno, 56, Heiden

«Ich nehme mir jedes Jahr vor, einen Adventskalender zu basteln, um meine Frau mit kleinen Aufmerksamkeiten zu überraschen. Aber einen kaufen würde ich nie.»