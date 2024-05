Schon wieder unerklärliche Schaumbildung im Brübach

Am Sonntag, kurz vor 9.10 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einer Schaumbildung im Brübach erhalten. Wie schon bei der Meldung am Dienstag zuvor, konnten die ausgerückten Einsatzkräfte jedoch keine Ursache für die Schaumbildung finden, heisst es in einer Medienmitteilung.

Der Umweltschadendienst des Amts für Umwelt des Kantons St.Gallen wurde beide Male verständigt. Dieser untersucht die von der Kantonspolizei St.Gallen entnommenen Wasserproben. Beide Male stand auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Der zuständige Fischereiaufseher wurde ebenfalls verständigt und konnte bislang kein Fischsterben feststellen. Der Umweltschadendienst beobachtet die Situation intensiv. Bei der Feststellung von Schaumbildungen, bittet die Polizei darum, den Notruf zu verständigen.

(red.)