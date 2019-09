Der August ist schon bald wieder Geschichte. Doch bevor der September den Herbst einläutet, lassen wir es uns dieses Wochenende noch einmal richtig gut gehen. Zum Beispiel mit einem unserer Wochenendtipps.

«Tag / d'Nacht vo de offene Tor» Der Schweizerische Feuerwehrverband feiert sein 150-Jahr-Jubiläum. Deshalb öffnen die Feuerwehren in der Schweiz ihre Tore, um gleichzeitig, schweizweit und im «Sinn der Sache Feuerwehr» aufzutreten. Unter anderem ist auch der kantonale Feuerwehrverband St.Gallen dabei. Ob die Feuerwehr deiner Gemeinde die Tore öffnet, siehst du hier.

Die Feuerwehren der Schweiz öffnen ihre Tore. (Symbolbild) © iStock

«Ballönle» über dem Toggenburg Hoch hinaus geht es dieses Wochenende im Toggenburg. Dort finden nämlich zum zehnten Mal die Ballontage statt. Vom 29. August bis 1. September ist der Himmel über dem Toggi mit vielen Farbtupfern versehen. Die Heissluftballone starten ab der Ballonwiese Mühlau mitten in Ebnat-Kappel. Nebst dem Ballon fahren, stehen eine Zielkreuzfahrt sowie das Ballonglühen mit Live-Unterhaltung im Festzelt auf dem Programm.

Die Ballontage finden zum zehnten Mal statt. © zVg

Lina Button in Neukirch Am Freitag tritt Lina Button auf der Wanderbühne in der Alten Turnhalle in Neukirch auf. Die in Frauenfeld geborene Sängerin nimmt die Besucherinnen und Besucher mit in ihr «Hidden Land» – in ihren Songs beschreibt sie emotionale Landschaften und verwunschene Orte.

Lina Button am Summerstage-Festival. © instagram/lina.button

In Abtwil sind die Schotten los Clan-Wettkämpfe, Dudelsäcke und Mittelaltermarkt: Von Freitag bis Sonntag finden in Abtwil die Appowila Highland Games statt. Der Verein Appowila veranstaltet die Spiele seit 2009, dort wird Schottland und seine Kultur erlebt und gelebt. Das Programm und weitere Infos findest du hier.

Die Appowila Highland Games finden seit 10 Jahren statt. © appowila.ch

Sarganser Städtlifest Samstag und Sonntag ist in Sargans das Städtlifest. Nebst viel Musik, Apéros und Essen ist das Bürostuhlrennen am Samstag ab 16 Uhr ein Highlight. Weitere Infos gibt es hier.

Tag der offenen Tür im Albulatunnel Die Rhätische Bahn lädt am 31. August zum Tag der offenen Tür mit einem exklusiven Einblick in den Neubau des Albulatunnels ein. Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine Baustellenführung mit Tunnelbesichtigung, Attraktionen für Kinder sowie eine Festivalwirtschaft.

Im Jahr 2022 sollen die ersten Züge durch den neuen Tunnel fahren. © zVg

Stäägefest Gähwil Auf dem Neuhof in Gähwil wird am Samstag gefeiert. Für Jung und Alt ist etwas dabei am Stäägefest: Hüpfburg, Ponyreiten, Live-Musik im Zelt und vieles mehr. Vor allem Schlagerfans kommen auf ihre Kosten. Alle Infos dazu gibt es hier.

Der Aufbau für das Fest ist im vollen Gange. © Facebook/Stäägefest

Das Rheintal sucht seine Bierkönigin Sonnenbräu sucht zum zweiten Mal die Rheintaler Bierkönigin. Zehn Kandidatinnen stehen am 31. August an der Wiga-Wiesn in Buchs zur Wahl und buhlen um den Titel. Die Damen müssen sich bei einem Bierquiz messen und weitere kleine Wettbewerbe machen.

Sie dankt ab: Die amtierende Bierkönigin Nadja Stillhard. © Facebook/Sonnenbräu Rebstein

Rapperswil Jona Lakers zu Besuch in der Hauptstadt Am Samstag testen die Rapperswil Jona Lakers gegen den HC Lugano – und zwar im Eissportzentrum Lerchenfeld um 17 Uhr. Nach dem Spiel gibt es eine Autogrammstunde mit den Spielern der Lakers.

Die Lakers testen in St.Gallen. © Keystone

Summerattack auf den Flumserbergen Am 1. September starten Gross und Klein zum «Summerattack», einer Veranstaltung mit zwei Wettkampfstrecken. Beim ersten Wettkampf «Summerattack», einer polysportiven Mannschafts-Stafette, gibt es je zwei Lauf- und Bike-Strecken. Der «Summerattack family» ist ein Plauschwettkampf für Gross und Klein mit einem Lauf- und Veloparcours auf dem Tannenboden am Flumserberg.

Am Sonntagnachmittag sind die Kleinen beim «Summerattackfamily» am Start. © Facebook/Bank Linth SummerAttack

«Auf A Wort» in Götzis Die STS-Coverband «Auf A Wort» wurde 2008 gegründet und hat mittlerweile knapp 300 Konzerte gespielt. Die Band tritt am 30. August am Austropop Openair in Gözis auf. Der Eintritt ist gratis.

Flax Götzis veranstaltet das Openair. © Facebook/Flax Götzis

Entenrennen im Binnenkanal Am 31. August und 1. September findet in Widnau das berühmt-berüchtigte Binnenfest statt. Am Samstag ist Warmup auf dem Gemeindeplatz mit musikalischer Unterhaltung. Am Sonntag folgt das Frühschoppen mit Kinderprogramm. Ausserdem werden rund 3000 Enten ins Rheintaler Entenrennen im Binnenkanal geschickt. Nach dem Enten-Teil findet der «Widnouer6Kampf» statt, Dort treten die Gruppen in sechs verschiedenen Spielen gegeneinander an.

Das Entenrennen am Binnenfest lockt viele Zuschauer an. © binnenfest.ch

«5-Liber»-Tag in den Kinos Am 1. September ist Allianztag des Kinos – an diesem Sonntag kann man sich für nur fünf Franken in über 500 Kinosälen der Schweiz und Liechtenstein einen Film reinziehen. Die teilnehmenden Kinos findest du hier.