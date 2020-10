Der 27-Jährige fuhr in den frühen Morgenstunden auf der Hauptstrasse von Degersheim Richtung Flawil, als er drei schottische Hochlandrinder wahrnahm, die gerade die Strasse überquerten. Das hinterste der drei Rinder blieb auf halbem Weg in der Strasse stehen, weshalb der Fahrer auszuweichen versuchte. Dies gelang jedoch nicht mehr, so dass er mit dem Rind zusammenstiess.

Dabei zog sich der Lenker leichte Verletzungen zu und musste ins Spital gebracht werden. Das Rind starb auf der Unfallstelle. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von 5000 Franken.