Schrottautos brannten in der Recycling-Anlage

«Der Brand ist bereits gelöscht», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Glarus um 10 Uhr auf Anfrage von FM1Today. Beim Recycling Center in Weesen haben in der Halle gestapelte Abbruchautos gebrannt. Die anwesenden Mitarbeiter brachten mit einem Bagger die brennenden Fahrzeuge rasch ins Freie, wo sie begannen die Fahrzeuge zu löschen. Die ausgerückten Feuerwehren aus Mollis und Näfels hatten die im freien stehenden und noch brennenden Fahrzeuge rasch gelöscht, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Glarus. Diese war zuständig, weil sie die betroffenen Anlage auf Glarner Boden befand.

Verletzt wurde niemand, die Angestellten, die während des Brands in der Halle waren, wurden zum Untersuch wegen einer allfälligen Rauchvergiftung mit der Sanität ins Spital Uznach gefahren. Der genaue Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden, ebenfalls ist die Brandursache noch unbekannt.

(red.)