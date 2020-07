Grund zum Feiern hatten die 21 Schülerinnen und Schüler durchaus: Die obligatorische Schulzeit ist vorbei, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Doch was am Abschlussabend in einer Ski-Hütte in Flumserberg geschah, sorgte bei den Eltern für Empörung, wie der blick.ch schreibt.

Die Jugendlichen hatten jede Menge Tequila, Wodka, Jägermeister und Schnaps auf der Hütte. Die 27 Flaschen hatten sich die 14- bis 16-Jährigen nicht selber besorgt, sondern bekamen sie von der Schülpräsidentin Pascale Dürr in einer Kiste überreicht.