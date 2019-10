Schunkeln, Schnausen und Sport

Das letzte Oktober-Wochenende steht bevor. In Chur wird der Monat mit dem Clanda Oktoberfest beendet und in St.Gallen findet die Nacht des Ostschweizer Fussballs statt. Ausserdem wird von Samstag auf Sonntag die Uhr zurückgedreht.

Calanda Oktoberfest Bereits zum 12. Mal heisst es in der Churer Stadthalle «Hoch die Gläser»: Das Calanda Oktoberfest hat auch am dritten und letzten Wochenende ein Programm für alle Dirndl- und Lederhosenliebhaber. DJ Tommy und die Würzbuam heizen am 25. und 26. Oktober ein.

Nationaler Heckentag Am Samsstag, 26. Oktober, findet in der Schweiz der erste nationale Heckentag statt. An diesem Tag werden an rund zehn Standorten von Appenzell bis nach Neuenburg neue Hecken gepflanzt, bestehende aufgewertet und gepflegt.

Der Verein Heckentage Schweiz möchte die Lebensbedingungen von Bienen, Wildbienen und Vögel verbessern. © heckentag.ch

Alles Käse oder was? Vom 25. bis 27. Oktober dreht sich in Appenzell alles um den Käse. Im Garten des Kapuzinerklosters findet nämlich ein Käsefestival statt. Nebst einem vielfältigen Käsemarkt, kann man den Käsern bei der Produktion zusehen und für die Kinder steht ein Streichelzoo bereit.

Käse soweit das Auge reicht. © cheese-festival.ch

Wer holt den Award für den besten Spieler? Bereits zum 8. Mal findet am Samstag die Nacht des Ostschweizer Fussballs statt. Geehrt werden der Spieler des Jahres, die Mannschaft des Jahres und die Spielerin des Jahres. Ausserdem werden auch ein Funktionär-Award, Fairness-Award und Schiedsrichter-Award vergeben. Für Unterhaltung sorgen Bligg und Marc Sway.

Jasper van der Werff wurde 2018 zum Spieler des Jahres gewählt. © fussballnacht.ch

Ski-Weltcup Auftakt in Sölden Unsere Ski-Asse schnallen ihre Bretter wieder an die Füsse: Dieses Wochenende starten sowohl die Skirennfahrerinne, wie auch die Skirennfahrer mit dem Riesenslalom in Sölden in die Saison.

Unter anderem ist auch der Wiler Skirennfahrer Cédric Noger am Start.

Zeitumstellung Eine Stunde länger feiern könnt ihr von Samstag auf Sonntag. Da wird nämlich von Sommer- auf Winterzeit gestellt. Das heisst wir können all unsere Uhren eine Stunde zurückstellen.