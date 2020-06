Schweiz Tourismus soll Idee der Riklin-Brüder geklaut haben

Übernachten unter freiem Himmel: Schweiz Tourismus lanciert diesen Sommer das Hotel-Projekt «Million Stars Hotel» an über 50 Standorten in der Schweiz. Ganz zum Ärgernis der Riklinbrüder. «Schweiz Tourismus hat unser Projekt ohne Quellenangabe praktisch geklaut.», so die beiden zu «Blick».

Frank und Patrik Riklin konzipierten bereits 2016 das Null-Stern-Hotel, ein Bett im Freien. An sieben Standorten in der Ostschweiz kann ab diesem Sommer in einem Bett mit Butler-Service übernachtet werden. Eine Nacht mit Frühstück im «immobilienbefreiten Hotelzimmer» kostet 295 Franken. Bereits 2016 wollten die Zwillingsbrüder ihre Idee an Schweiz Tourismus verkaufen, doch die Zusammenarbeit scheiterte, weil Schweiz Tourismus kein Geld investieren wollte.