Die beiden Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren waren am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr in Konstanz unterwegs. Am Aussenständer eines Modegeschäftes klauten die Mädchen je eine Jacke im Gesamtwert von rund 300 Euro.

Mitarbeiter verfolgte die Diebinnen

Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und folgte den Mädchen zum Bahnhof. Dort sprach er sie an und forderte die Herausgabe der Jacken. Ein zeuge der Situation rief die Polizei, worauf einer der Mädchen ein Messer zückte und den Mann bedrohte. Als das Mädchen eine Stichbewegung ausführte, nahm ihr der Mitarbeiter das Messer ab. Darauf trat ihm das andere der beiden Mädchen in den Genitalbereich und die beiden Teenies sprangen ohne die Jacken in den Zug Richtung Herisau.

Mädchen konnten entwischen

Kurze Zeit darauf wechselten sie in den Zug Richtung Luzern, welcher um 11.09 Uhr von Gleis 2 losfuhr. Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem Gleis.

Der Mitarbeiter wurde durch den Angriff der Mädchen nicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die beiden 14- bis 16-Jährigen sprachen schweizerdeutsch, waren etwa 160 Zentimeter gross und von kräftiger Statur.

Polizei sucht Zeugen

Das eine Mädchen hatte schwarze schulterlange Haare, trug eine schwarze Leggins, eine kurze dunkle Jacke, schwarze Schuhe und führte eine schwarze/weiße Sporttasche mit sich. Die andere Tatverdächtige hatte blonde Haare mit Pferdeschwanz, ein auffallend pickliges Gesicht, trug eine dunkelblaue Sporthose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und führte eine dunkle Handtasche mit sich. So lautet die Beschreibung der Konstanzer Polizei.

Wer Hinweise liefern kann, soll sich bei der Polizei Konstanz melden.