Die Frau war an der Bregenzerache am Fischen. Offenbar hatte sie noch mit Angehörigen Kontakt, der aber abbrach. Kurz vor 22 Uhr meldeten diese die 51-Jährige als vermisst und gaben an, die Frau sei am Fischen gewesen. In der einsetzenden Dunkelheit habe sie die Orientierung verloren.

Die Polizei begann sofort mit einer grossangelegten Suchaktion. Dies auch deshalb, weil es am Weinachtsabend eher kalt war. Im Einsatz standen die Feuerwehr Bregenz, die Feuerwehr Buch, die Bergrettung Bregenz und die Wasserrettung Vorarlberg.

Die Frau konnte um 01.30 Uhr gefunden und gerettet werden, sie war unterkühlt und wurde in Spital Bregenz gebracht.