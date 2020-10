Schwerverletzter nach Tankstellen-Schlägerei

Am Dienstagnachmittag ging bei der Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei die Meldung ein, dass eine Person nach einer Schlägerei bei einer Tankstelle an der Klettgauerstrasse in Neuhausen am Rheinfall am Boden liege. Die sofort ausgerückte Polizei konnten in der Folge vor Ort einen an der Auseinandersetzung beteiligten 34-Jährigen Mann festnehmen. Der am Boden liegende 64-jährige Mann musste mit schweren Verletzungen mittels Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden. Der genaue Hergang wird nun ermittelt.

(Kapo SH)