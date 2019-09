Sechs Personen bei Crash verletzt

Am Samstagabend gegen 21 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seiner Familie im Auto auf der Giacomettistrasse in Chur. Gleichzeitig fuhr eine 19-jährige Automobilistin, die eine 14-jährige Beifahrerin dabei hatte, auf der Wiesentalstrasse. Bei der Kreuzung der beiden Strassen kam es in der Folge zu einer Kollision.

Die Familie blieb unverletzt, sie begab sich selbstständig ins Spital. Auch die 19-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin begaben sich selbstständig ins Spital, die 14-Jährige muss wegen einer Beckenprellung weiterhin im Krankenhaus bleiben.

An den Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Wie es zum Unfall kam, wird nun abgeklärt. Die Polizei geht davon aus, dass eines der beiden Fahrzeuge dem anderen den Vortritt nahm oder das Auto übersehen hat.