Sechsköpfige Familie verliert bei Brand ihr Zuhause

Das Haus stand in Vollbrand als die Feuerwehr am Samstag, kurz vor Mitternacht vor Ort war. «Die sechsköpfige Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen sagt», Markus Rutz, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage von FM1Today. Alle vier Kinder der Familie seien unter 16 Jahren. Ihr Hund erlitt allerdings Brandverletzungen. «Er wurde von einem Tierarzt versorgt.»