Einsatzkräfte fanden die Leiche am Freitagnachmittag oberhalb der Ahorneralp in Näfels. Mittels Mobilfunk war die Berggängerin in steilem Gelände auf rund 1700 Metern über Meer geortet worden. Die Rega barg die Verstorbene, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt.

Bei der Toten handelt es sich um eine 61-jährige Frau. Sie wurde am vergangenen Dienstag im Kanton Zürich als vermisst gemeldet. Die Todesumstände werden nun untersucht.

(red.)