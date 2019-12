Sie arbeiten über die Feiertage

«Meine ganze Familie hat frei, nur ich muss arbeiten», sagt Ali Ali. Er betreibt das Vin Pizza Kebab in St.Gallen und liefert auch an den Feiertagen Essen aus. Langweilig wird ihm nicht, der Pizzaofen läuft heiss.

Polizei ist wie immer besetzt

Nicht nur Restaurantbesitzer, Servicefachkräfte und Köche leisten über die Festtage eher mehr als an anderen Tagen. Auch die Polizei ist mit der üblichen Besetzung unterwegs. «Wir dürfen den Mindestbestand auch an Weihnachten nicht unterschreiten», sagt Klaus-Dieter Mennel, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen.

Die Bevölkerung erwarte von den Polizisten im Dienst an Weihnachten Kulanz, die Beamten sollen auch mal ein Auge zudrücken. «Aber Kulanz hört dort auf, wo das Gesetz sagt, das ist verboten.»

Ruhigere Tage im Altersheim

Gerne über die Festtage arbeitet Angela Derungs. Im Altersheim Vita Tertia geht es in diesen Tagen etwas ruhiger zu un her. «In der Pflege hat man die Grundmotivation, Leuten zu helfen und für sie da zu sein. An Weihnachten geht das besonders gut», sagt die Pflegefachfrau. Die Dankbarkeit für ihre Arbeit sei in dieser Zeit ausserdem grösser als sonst.

Wenn man an Weihnachten arbeitet, hat man ausserdem an anderen Tagen frei, die andere nicht haben.

(enf)