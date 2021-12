Slamen, staunen und beim Fussball zuschauen – wie sieht dein Wochenende aus?

Ein bisschen slamen in St.Gallen Freunde der Dichtkunst und des Reimens aufgepasst. In der Grabenhalle findet der 77. Poetry Slam St.Gallen statt. Wer auf Wortspiele, Comedy oder auch Dramatisches steht, ist hier genau richtig. Acht Poetinnen und Poeten kämpfen um die Krone – wer am Schluss gewinnt, entscheidet das Publikum.

Eine Prise Romantik in Altstätten Für die Romantikerinnen und Romantiker unter euch: In Altstätten haben Schülerinnen und Schüler 24 Laternen verziert. Diese Lichter weisen den Weg durch den Waldpark. Der Einstieg zum Laternenweg befindet sich oberhalb der Sportanlage Gesa, an der Heidenerstrasse beim Vita Parcour. Der Laternenweg ist noch bis am 6. Januar für alle geöffnet. Grande Finale im Kurzfilmwettbewerb Im Palace findet am Sonntag das Finale des 11. Ostschweizer Kurzfilmwettbewerbs statt. 80 Kurzfilme wurden vergangenes Jahr eingereicht, jetzt werden die besten Kurzfilme und Musik-Clips prämiert. 17 Uhr ist Türöffnung, Start ist 30 Minuten später – der Eintritt ist frei. Der Widnauer Lasse Linder und seine Gspänli sind für das Musikvideo von Mischgewebe nominiert:

Den Grün-Weissen beim Tschutten zuschauen Die Espen spielen auch dieses Wochenende wieder im Kybunpark. Der Gegner heisst FC Lugano und liegt derzeit auf Rang 3, also fünf Plätze vor dem FCSG. Ein Sieg wäre toll, haben unsere Jungs letztes Mal doch mit 0:4 verloren. Wer die Grün-Weissen unterstützen will, kann dies am Samstagabend um 20.30 Uhr im Kybunpark oder bequem mit unserem Liveticker auf FM1Today.ch tun.

Hoffentlich können die Espen diesen Samstag wieder jubeln. © Keystone

Ein Wald mitten in der Stadt? Ja, das geht. Zumindest im PopUp «StadtWald». Für den erholsamen Spaziergang im Wald musst du also nicht mal mehr aus der Stadt, sondern einfach an die Neugasse 40 in St.Gallen. Die Initianten wollen dir nämlich mit dem PopUp eine Auszeit vom Weihnachtsstress gönnen. Klingt gut, oder? Alle Infos findest du hier. Glühwein und Weihnachtsmärkte Die meisten kleineren Weihnachtsmärkte sind vorbei, in einigen Städten kommen sie aber noch. Rapperswil-Jona hat dieses Wochenende offen, aber auch in der Stadt St.Gallen kann man noch durch die Stände schlendern. Und Glühwein trinken. Mhh.

In St.Gallen leuchten die Weihnachtssterne.

Netflixen at its best Okay, okay. Wir wollten ja eigentlich eben genau nicht auf dem Sofa enden. Aber das Wochenende hat zum Glück drei Abende und deshalb ist es auch ganz okay, wenn du dich einmal für das Sofa und die Chips anstatt für die Winterstiefel und Glühwein entscheidest.

Einfach mal die Seele baumeln lassen. © gettyimages