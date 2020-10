So bereiten sich Skigebiete im FM1-Land auf die Saison vor

Die Schweizer lassen sich kein zweites Mal ihren geliebten Winter-Volkssport nehmen. Die kommende Skisaison soll trotz Pandemie stattfinden – jedoch mit Einschränkungen. Bis anhin waren die Skigebiete mit dem Ausarbeiten von ihren Schutzkonzepten beschäftigt. Doch es herrscht noch immer Unsicherheit, denn der Bundesrat muss zusammen mit den Seilbahnen Schweiz eine Minimum-Vorgabe für die Schutzkonzepte festlegen. Erst dann können die Bergbahnen mit Sicherheit planen.

«Wir sind uns am vorbereiten. Unsere Schutzkonzepte werden laufend den neusten Erkenntnissen angepasst. Es kann aber sein, dass wir nach dem Bundesratsentscheid das Konzept noch einmal umkrempeln müssen», sagt Stefan Reichmuth von dem Wintersportgebiet Arosa-Lenzerheide. Derzeit sehe es so aus, dass lediglich eine Maskenpflicht in geschlossenen Transportanlagen (Gondel- und Pendelbahnen) sowie in sämtlichen geschlossen Gebäuden herrsche. «Auch werden wir viel an die Eigenverantwortung appellieren müssen.» Die Bergbahnen haben bereits spezielle Winter-Schutzmasken bestellt, die an die Gäste verkauft werden können. «In den Skigebieten werden kaum Einwegmasken gebraucht werden, wie wir sie bis anhin kennen.»