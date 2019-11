Langsam oder sicher lohnt es sich, die Winterjacke aus dem Mottenschrank zu holen. Wie Meteonews schreibt, werden am Donnerstag in St.Gallen und Appenzell zwischen vier und sieben Grad erwartet – etwas milder wird es am Bodensee. Während zuerst Sonne angesagt ist, ziehen gegen Mittag zunehmend Wolken auf. Am Nachmittag soll es vor allem im Thurgau regnen.

In der Früh wurden an verschiedenen Messstationen in der Ostschweiz tiefe Temperaturen gemessen. Auf dem Jungfraujoch war es mit -10 Grad noch etwas kälter als auf dem Säntis.

St.Gallen 4 Grad Altenrhein 4 Grad Güttingen 3 Grad Vaduz 3 Grad Ebnat-Kappel -0.8 Grad Säntis -7 Grad

Einem Tweet von SRF Meteo zufolge gab es an mehreren Orten in der Schweiz letzte Nacht zum ersten Mal Frost.