In der Nacht auf Freitag muss noch einmal mit Frost gerechnet werden. Auf das Wochenende hin grüsst dann endlich wieder mal der Frühling und es wird milder. Die Jacke kann für kurze Zeit durch die Sonnenbrille ersetzt werden.

Kurzer Besuch des Frühlings

Bereits am Freitag steigen die Temperaturen wieder über 10 Grad. Dieser Trend setzt sich über das Wochenende fort und es bleibt grösstenteils sonnig. Am Sonntag wird in einzelnen Regionen schliesslich auch die 20 Grad Marke geknackt.

Mit der Kaltfront in die neue Woche

Sobald es aber Montag wird, verabschiedet sich die Sonne wieder. Dichte Wolken sind die Boten einer neuen Kaltfront, die uns Schneefall bis ins Flachland bringt.

Frost setzt den Ostbäumen zu

Bereits diese Woche kam es zu mehreren Frostnächten, wo die Temperaturen bis unter die Nullgrenze fielen. Dies traf vor allem die Ostbäume, die bereits mitten in der Blüte waren. Der Frost entzieht den Blüten die Flüssigkeit, worauf diese verwelken. Die Chance auf ein Überleben sinkt mit jeder weiteren Frostnacht.