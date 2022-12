So verhältst du dich richtig bei einem Lawinenabgang

Es sei das «Weihnachtswunder von Lech», sagte der Bürgermeister des Schneesportorts gegenüber dem ORF. Dass zehn Personen, die in eine Lawine geraten, den Unfall überleben, grenzt tatsächlich an ein Wunder. Eine der Personen liegt aktuell noch mit schweren Verletzungen auf der Intensivstation des Spitals.

Doch nicht nur in Österreich, auch in der Schweiz besteht aktuell die Gefahr von Lawinen. In Nordbünden und dem St.Galler Rheintal gilt aktuell Stufe 3 von 5, was eine erhebliche Gefahr bedeutet. Neu- und Triebschnee sind störanfällig. Einzelne Wintersportler können Lawinen auslösen. Lawinen können mittlere Grösse erreichen. Zudem können Lawinen in tiefe Schichten durchreissen und vereinzelt gross werden. «Touren und Variantenabfahrten erfordern Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr», schreibt das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF.