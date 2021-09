«So viele lachende Gesichter»: Auffahrtslauf war ein voller Erfolg

Türkisfarbene Menschenmassen, welche während des ganzen Tages um die Wette laufen: Nach beinahe zweieinhalb Jahren (damals waren die Trikots pink) durfte am Sonntag endlich wieder an einem Auffahrtslauf angetreten werden. «Wir sind rundum zufrieden, wie dieser Tag gelaufen ist», sagt Urs Brülisauer, der OK-Präsident.

«Der Wettergott ist ein Auffahrtsläufer»

Über 4000 Läuferinnen und Läufer haben die Strecke in einer der zahlreichen Kategorien in Angriff genommen. Das sei zwar weniger als bei den letzten Durchführungen, aber für Pandemiezeiten ein sehr erfreuliches Ergebnis, so Brülisauer. Zudem sei die Stimmung während des Tages äusserst fröhlich gewesen: «Wir haben sehr viele lachende Gesichter gesehen und haben mit der Durchführung einen Schritt in die Normalität gemacht», sagt der OK-Präsident.

Massgeblich beigetragen zur guten Stimmung haben wohl die meteorologischen Verhältnisse. Während des ganzen Tages profitierten die Lauffreudigen von optimalem Laufwetter. «Der Wettergott ist wohl auch ein Auffahrtsläufer», so Brülisauer lachend.

Hier sind die besten Bilder vom Auffahrtslauf, Ausgabe 2021: