Es sei gut möglich, diese umzusetzen und man vertraue in die Eigenverantwortung der Gäste. «Wir haben eine Personenbeschränkung, es dürfen sich 550 Personen hier aufhalten. Das ist etwa ein Drittel der normalen Kapazität», sagt Brägger.

Man merkt den Badegästen aber an, dass sie so rasch wie möglich ins Bad wollen. Die Freude über die Öffnung ist auch beim Säntispark gross. «Wir freuen uns, wieder für die Gäste da sein zu können», sagt Brägger.

Eine kleine Schlange hat sich bereits vor der Öffnung des Säntisparks um 8 Uhr gebildet, einen massiven Ansturm gab es aber nicht. «Wir haben es so erwartet. Wir haben viele Stammgäste, die immer schon früh hier sind», sagt Nathalie Brägger, Mediensprecherin der Migros Ostschweiz.

Ob man so kostendeckend arbeiten könne, könne noch nicht abgeschätzt werden, da man nicht wisse, ob die Leute wiederkommen, sagt die Mediensprecherin. «Bei den Stammgästen wussten wir aufgrund vieler Mails, dass sie sicher kommen und sich sehr darauf freuen», sagt sie.

Markus Öll aus Seuzach ist mit seiner Familie angereist. Für ihn war klar, gleich am ersten Tag in den Säntispark zu fahren. «Wir geniessen, dass wir das wieder machen können und freuen uns riesig. Wir waren auch vor dem Lockdown regelmässig hier», sagt er.

Zootiere vermissten die Besucher

Während die Säntispark-Besucher sich auf das Baden freuen, kommen immer mehr Besucherinnen und Besucher im Walter Zoo Gossau an. Als FM1Today um 10 Uhr eintrifft, ist der Parkplatz schon gut belegt.

«Als ich um 9 Uhr hier ankam, musste man bereits anstehen. Viele Familien waren schon da. Die Leute scheinen richtig darauf gewartet zu haben. Ich habe mir geschworen, wenn der Lockdown vorbei ist, als erstes in den Walter Zoo zu gehen und ihn zu unterstützen», sagt Silvia Stadler aus Wittenbach.

Sie sagt, die Leute achten darauf, Abstand zu halten und sie meint, im Zoo sei das gut umsetzbar. Dieser Meinung ist auch Thomas Harder, Leiter Marketing und Verkauf des Walter Zoos. «Wir setzen zudem auf die Eigenverantwortung und werden beobachten, wie gut das funktioniert», sagt Harder. Einige Häuser sind noch geschlossen, in anderen achtet man darauf, dass sich die Leute aus dem Weg gehen können, in dem man Wege nur in eine Richtung gehen kann.

«Die Solidarität war gross»

Thomas Harder merkt man von Weitem an, wie sehr er sich über die Wiedereröffnung des Zoos freut. «Es ist ein unglaubliches Gefühl, die Leute und die strahlenden Gesichter zu sehen», sagt er.

Harder sagt, auch den Tieren habe man angemerkt, dass die Besucher fehlen. «Erst dachten wir, dass ihnen das egal ist. Aber dann merkten wir bei vielen Tieren, dass sie viel mehr auf die Pfleger achteten als sonst. Sogar die Raubkatzen haben uns mehr Beachtung geschenkt», sagt Harder.

Ob man den Verlust wieder erwirtschaften kann, ist noch unklar. Aber: «Die Solidarität der Menschen war gross, so dass wir einen grossen Teil der Kosten decken können. Wichtig sind die kommenden Monate, um durch den Winter zu kommen», sagt Harder.