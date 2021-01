Ruhig fliesst der Simmibach am Freitagvormittag von Wildhaus in Richtung Gams. Doch plötzlich steigt die Wassermasse innert Sekunden an. Eine regelrechte Wasser- und Schneewand kommt dem FM1Today-Leserreporter entgegen.

«Das Video und die Wassermassen finde ich eindrücklich», sagt Hubert Meusburger, Leiter Abteilung Naturgefahren im Kanton St.Gallen. Wie genau diese Wasserwand entstanden ist kann er nicht sagen. Meusburger hat aber eine Vermutung: «Nach einem Erd- oder Schneerutsch hat sich sehr wahrscheinlich ein Rückstau gebildet.» Wenn dann die Stauhöhe genug gross ist bricht dieser Damm aus Schnee und Erdmaterial. «Dann kann es innert Sekunden zu einer solchen Wasserwelle kommen.» Der Naturgefahren-Experte geht davon aus, dass zuvor neben Schnee- auch Erdmaterial in den Simmibach gerutscht ist. Dies weil die Wassermassen auf dem Video sehr dreckig aussehen.

Ein solches Naturspektakel sei nicht alltäglich, sagt Hubert Meusburger auf Anfrage von FM1Today. Bei viel Schnee in Verbindung mit Regen könne dies aber immer wieder mal vorkommen. Dies vor allem in kleinen Bächen. «In der Thur oder der Seez passiert so etwas grundsätzlich nicht.» Dies weil Flüsse breitere Becken haben und sich das Erd- und Schneematerial kaum stauen kann.

Meusburger war selbst nicht im Toggenburg vor Ort um die Lage zu begutachten. Er glaubt aber, dass diese Flutwelle keinen Schaden angerichtet hat: «Bis diese Flutwelle unten im Dorf angekommen ist, hat sie sich abgeflacht. Ich vermute keine Schäden.»

(lae)