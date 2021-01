Neu wird in der Ostschweiz auch am Sonntagabend politisiert. Der «SonnTalk», eines der ältesten Polit-Talk-Formate in der Schweizer Fernsehlandschaft, wird nun auch auf dem Ostschweizer Regionalsender TVO ausgestrahlt. Sendebeginn ist jeweils um 18.20 Uhr.

«Der Sonntalk ist ein gestandenes TV-Format und wir sind überzeugt, dass wir unserem Publikum mit spannenden Gesprächen Diskussionsstoff für den Sonntagabend liefern können», sagt Thomas Bächle, Programmleiter von TVO.

«Die nötige Prise Humor»

Die Moderatoren Oliver Steffen und Patrik Müller diskutieren jeden Sonntag mit Gästen aus Politik, Medien und Wirtschaft über die brisantesten Entscheidungen und Ereignissen der vergangenen Woche. «Ich freue mich sehr darauf, neu auch die Zuschauer in der Ostschweiz begrüssen zu dürfen. Im SonnTalk erwarten Sie Persönlichkeiten mit klaren Haltungen und Meinungen, natürlich mit der nötigen Prise Humor», sagt Oliver Steffen, Chefredaktor von TV Regional CH Media.

«Mensche i de Ostschwize» neu am Dienstag

Die beliebte TVO-Sendung «Mensche i de Ostschwiz», welche bis anhin am Sonntagabend ausgestrahlt wurde, wird nun neu am Dienstagabend gezeigt. Die nächste Staffel startet im April 2021.

(pd/red.)