Spargeln ab Hof – «Teilweise nach einer Stunde leergekauft»

Hofläden, die Spargeln verkaufen, wurden an Ostern beinahe überrannt. Obwohl Landwirte ihre Spargeln durch den Lockdown nicht an die Gastronomie liefern können, schaffen sie es, das Gemüse zu verkaufen. Die private Nachfrage ist stark gestiegen.

«In der Osterwoche war der Andrang auf unseren Verkaufsstand extrem hoch», sagt Fabian Kummer vom Schmitterhof in Diepoldsau. «Das liegt daran, dass die Spargel das erste Frühlingsgemüse ist. Zudem haben die Leute viel mehr Zeit, um zu kochen.» Da niemand in den Restaurants Spargeln essen könne, merke man, dass die private Nachfrage höher sei. Dies kompensiere bis jetzt den Verlust beim Verkauf an die Gastronomie. «Haben genügend Helfer, um Nachfrage zu decken» Seit Mitte März werden auf dem Schmitterhof Spargeln gestochen. Dies weil die Felder mit Abwärme der benachbarten Firma beheizt werden und die Spargeln deshalb früher erntereif sind. Derzeit sind rund 15 Helferinnen und Helfer auf dem Schmitterhof beschäftigt, in der Hauptsaison, im Mai, werden es rund 30 sein. «Wir haben zum Glück genügend Helfer auf dem Feld. Viele von ihnen kommen aus Österreich und dürfen trotz geschlossener Grenzen pendeln. Wir waren etwas besorgt, aber der Bund und das Migrationsamt haben schnell eine Lösung gefunden. Täglich haben sich mehr Helfer gemeldet, so dass wir die Nachfrage decken können», sagt Kummer.

Fabian Kummer vom Schmitterhof in Diepoldsau. © zVg

Kunden aus Genf im Rheintal Teilweise war der Verkaufsstand schon nach einer Stunde leergekauft. «Wir haben jeweils ab 9 Uhr geöffnet, oft sind die Kunden schon um 8.30 Uhr gekommen und um 10 Uhr war alles weg. Sogar Leute aus Genf kamen, um bei uns Spargeln zu kaufen», sagt Kummer. Das habe aber wahrscheinlich damit zu tun, dass es in den Medien eine Bildstrecke gegeben habe, in der der Schmitterhof auch vorgekommen sei, sagt Kummer. «Wir sind froh über die grosse Nachfrage» Auch auf dem Fahrmaadhof in Diepoldsau war die Nachfrage an Ostern riesig, Bilder zeigen eine lange Schlange vor dem Verkaufsstand. «Das ist zwar jedes Jahr so, aber die Nachfrage an den Verkaufsständen ist noch grösser als sonst. Die Kunden haben mehr Zeit und können nicht ins Restaurant, um Spargeln zu geniessen», sagt Simon Lässer vom Fahrmaadhof.

Eine lange Schlange, um frische Spargeln zu kaufen: Am Verkaufsstand des Fahrmaadhofs war das vor allem um Ostern so. © zVg

Er sagt, ob die Nachfrage allgemein grösser sei, als in den Vorjahren, werde sich in der Hauptsaison zeigen. Derzeit ist die Spargelmenge noch nicht sehr gross, da die Saison erst losgeht. «Bis jetzt konnten wir immer alles verkaufen, es läuft gut. Vor Ostern waren wir oft schon vor dem Mittag ausverkauft. Nach Ostern wurde es etwas ruhiger», sagt Lässer. Es melden sich viele freiwillige Helfer Der Fahrmaadhof hat bis anhin immer rund einen Drittel an die Gastronomie verkauft, ein Drittel ging an Grossverteiler. «Den Rest haben wir selbst vertrieben. Da nun die Gastronomie wegfällt, hoffen wir, dass die Grossverteiler gut bestellen und wir mehr an unseren Ständen verkaufen. Durch den Ansturm über Ostern zeigt sich, das eine Kompensation möglich sein könnte», sagt Lässer. In der Hauptsaison werden rund 50 Helferinnen und Helfer auf dem Farmaadhof beschäftigt sein, derzeit sind es deren 30. Zudem hätten sich gegen hundert Leute freiwillig gemeldet, einige von ihnen arbeiten bereits auf dem Fahrmaadhof mit.

Viele Freiwillige haben sich bei den Höfen gemeldet, einige von ihnen wurden angestellt. © Keystone/Gian Ehrenzeller