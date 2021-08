Spezialeinsatz für die Polizeibeamten von Rankweil: Am Sonntag verirrte sich ein Biber an den Bahnhof. Erst nachdem die Tierrettung eintraf, konnte das Tier eingefangen und in der Natur ausgesetzt werden.

Der Biber befand sich auf der Treppe zu Gleis 1. © LPDV