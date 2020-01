Im Winter verwandelt sich der Wanderweg von Bad Alvaneu nach Survana in einen Schlittschuhweg. Der drei Kilometer lange Eisweg führt zwischen Bäumen durch die Engadiner Winterwelt. Schlittschuhe und Helm können vor Ort gemietet werden, in Survana gibt es bei der Bahn zur Verpflegung ein Restaurant. Ein Shuttle-Bus bringt die Schlittschuhläufer jeweils von Survana nach Bad Alvaneu. Weitere Infos hier .

Wenn es eindunkelt, werden die Laternen angezündet und der Spaziergang durch den Natur-Erlebnispark Schwägalp Säntis wird zu einem ganz speziellen Erlebnis. Der Laternliweg ist jeweils am Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend beleuchtet und dauert zirka 40 Minuten. An der Laternlibar kann man sich freitags und samstags mit einem heissen Getränk aufwärmen. Mehr Infos hier .

Planetarium Kreuzlingen

Einmal durch das Universum schweben. Im Planetarium in Kreuzlingen ist das möglich. Bis zu 7000 Sterne kann der Sternprojektor an den Planetariumhimmel projizieren. Zusätzlich zu den Vorstellungen im Planetarium können die Besucher in der Sternwarte einen Blick in den Himmel werfen. Mehr Infos hier.