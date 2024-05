Spuren entdeckt: Bär treibt sich nahe Schweizer Grenze herum

Nahe der Schweizer Grenze soll ein Braunbär herumstreifen. Das berichtet das « ORF ». Am Sonntagabend habe ein Wanderer im Bereich Rankweil-Übersaxen, wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt, in einem Wald Tatzenabdrücke entdeckt. Gemäss des Landeswildökologen Hubert Schatz hat eine Analyse bestätigt, dass es sich um eine Braunbärfährte handelt.

Die Spuren wurden auf einem kurzen Stück auf weichem Boden erkennbar. Weitere Rückschlüsse auf das Tier, beispielsweise das Alter, seien anhand der Spuren nicht möglich. Weiter ist nicht klar, ob es sich dabei um das gleiche Tier handelt, welches in der Nacht auf Mittwoch in Lech von einer Wildkamera aufgenommen wurde.

Grund zur Panik gebe es aber nicht, betont der Landewildökologe. Dennoch gebe es einige Verhaltensregeln zu beachten. So solle man im Gebiet besonders aufmerksam sein, sich nur auf markierten Wegen bewegen und Hunde an der Leine führen. Zudem soll auf Nacht- und Dämmerungsspaziergänge verzichtet werden und auf keinen Fall dürfen Abfälle oder Lebensmittel im Wald, in der Nähe von Hütten oder am Waldrand zurückgelassen werden.