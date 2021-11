Die digitale Welt spielt in der politischen Meinungsbildung und im Austausch mit den Behörden eine immer stärkere Rolle. Diesem Umstand trägt ein neuer Index Rechnung. Das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) und der Think Tank Procivis haben die digitale politische Beteiligung in den Kantonen untersucht und eine Rangliste erstellt.