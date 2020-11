Von Hip-Hop über Rock bis Metal: Am diesjährigen BandXOst-Finale war alles dabei. Doch von den acht Finalisten konnte nur einer gewinnen und das war der St.Galler Rapture Boy. Der gebürtige Südafrikaner heisst eigentlich Bernhard Shaquille. Er überzeugte die Jury mit seinen poetisch fliessenden Reimen und zeigte in der Grabenhalle einen super Kurzauftritt. Sein Rapstil geht von Boombap bis rüber zum Trap.

Das Electro-Pop-Trio Sort of Sad aus Appenzell Ausserrhoden schaffte es auf Platz zwei. Dritte wurde die Bündner Band No More Honey. Das BandXOst-Finale fand am Samstagabend in der Grabenhalle St.Gallen statt. Publikum hatte es Corona-wegen keine. Nur die Jury, Finalisten und vertreter der Medien- und Branchenvertreter waren vor Ort.

Hier nochmal alle Finalisten des diesjährigen BandXOst-Finale: